Wall Street : la trêve sino-américaine soutient les marchés

03/12/2018 | 16:53

Wall Street a ouvert en nette hausse lundi matin, soutenue par la perspective d'un possible accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, qui apaise les craintes d'une éventuelle détérioration des relations entre les deux pays.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend ainsi 1,1% à 25.832 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 1,6% à 7445,7 points.



'Tout le monde repasse en mode 'risk on' (appétit pour le risque, NDLR) après la rencontre entre Trump et Xi Jinping ce week-end', explique un trader.



La trêve douanière sino-américaine profite en particulier aux valeurs les plus sensibles au commerce international, comme Apple (+2,5%), Boeing (+5%) ou encore Caterpillar (+3,5%).



Une solide statistique d'activité contribue également à la bonne tenue du marché en ce début de séance.



Reflétant une accélération de la croissance du secteur manufacturier, l'indice ISM s'est établi à 59,3 pour le mois écoulé, contre 57,7 en octobre, alors que le consensus anticipait un léger repli à 57,6.



Cette dynamique favorable au niveau des indicateurs - conjuguée à l'apaisement des relations commerciales internationales et à une posture plus accommodante de la part de la Fed - pourrait permettre de déclencher un 'rally de fin d'année' très attendu par les professionnels.



'Il convient maintenant de surveiller le seuil des 2810 points, en-dessous duquel l'indice S&P 500 avait fini par refluer aux mois d'octobre et de novembre', prévient un analyste technique.



'La propension de l'indice à dépasser ce niveau en dira long sur sa capacité à monter plus haut, voire à retracer ses plus hauts d'octobre', conclut le chartiste.



