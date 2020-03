Wall Street : la volatilité devrait perdurer

11/03/2020 | 14:18

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin au lendemain d'une séance marquée par un vigoureux rebond, les investisseurs hésitant à reprendre position à l'achat après la purge des derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent tous plus de 3%, suggérant une ouverture en net repli.



En reprenant près de 5% hier, les marchés d'actions américains avaient réussi à effacer un peu plus de la moitié des pertes subies lors du 'lundi noir', mais au prix d'une volatilité guère rassurante.



L'indice VIX de volatilité du CBOE - souvent qualifié de 'baromètre de la peur' - poursuit son ascension aujourd'hui en s'adjugeant plus de 15% à 54,5 points, un nouveau plus haut depuis la crise financière de 2008.



Cette crispation montre à quel point les anticipations de ripostes monétaires, budgétaires et fiscales ne suffisent pas à lever toutes les craintes entourant l'impact économique du coronavirus.



Face au choc provoqué par l'épidémie, les autorités vont devoir non seulement éviter un resserrement des conditions financières et un tarissement des liquidités, mais aussi soutenir les personnes dont le revenu se trouve diminué du fait des perturbations, prévient le géant de la gestion d'actifs BlackRock.



Certains professionnels commencent malgré tout à conseiller aux investisseurs de saisir les opportunités d'achat qui pourraient se présenter après la récente dégringolade des actions.



'Les valorisations deviennent franchement attrayantes', souligne ainsi un gérant suisse. 'Et il semble qu'en Chine l'épidémie soit sous contrôle', renchérit-il.



Dans une note diffusée ce matin, les équipes de Meeschaert Gestion Privée recommandent ainsi des programmes d'achats 'progressifs' permettant de profiter des 'exagérations baissières' tout en en limitant les risques.



