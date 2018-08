Wall Street : le Dow Jones dopé par Walmart et Cisco

16/08/2018 | 15:21

Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi matin, le Dow Jones étant tiré en particulier par les bons résultats de Walmart et de Cisco.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains avancent de 0,5% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert.



'La tendance profite de plusieurs bonnes nouvelles, à commencer par l'annonce de l'ouverture de négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine d'ici à la fin du mois', commente un trader.



'Cela soutient le moral des troupes, au même titre que les dernières nouvelles en provenance de Turquie, où la banque centrale a laissé ses taux inchangés et écarté la possibilité d'une attaque spéculative contre la livre', souligne-t-il.



Autre facteur de soutien, Walmart a relevé ce matin ses objectifs financiers pour l'exercice en cours après avoir largement battu le consensus sur le trimestre écoulé.



Ses titres bondissent de plus de 10% en cotations avant-Bourse.



Cisco devrait lui aussi prendre le chemin de la hausse après avoir fait mieux que prévu sur son quatrième trimestre.



Les investisseurs semblent également avoir apprécié les statistiques publiées en début de matinée.



Le Département américain du Travail a en effet rapporté avoir dénombré 212.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, soit 2000 de moins que la semaine précédente.



Les mises en chantier de logements ont, elles, augmenté de 0,9% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier.



Enfin, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 11,9 sur le mois en cours, contre 25,7 au précédent, marquant un ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



