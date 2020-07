New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, tiraillée entre la chute historique du PIB des Etats-Unis au 2e trimestre, synonyme d'entrée officielle en récession, et la bonne santé des géants technologiques, qui devaient publier leurs résultats trimestriels en fin de journée.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a cédé 0,84% à 26.316,18 points, tandis que le Nasdaq est monté de 0,43% à 10.587,81 points.

afp/rp4