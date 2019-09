Wall Street : le Dow Jones refranchit le cap des 27.000

24/09/2019 | 17:05

Wall Street a ouvert en légère hausse mardi matin, l'annonce de statistiques jugées décevantes semblant renforcer la possibilité d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% et refranchit le cap des 27.000, à 27.009,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 8120 points.



L'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en nette baisse ce mois-ci, pour s'établir à 125,1 contre 134,2 en août.



Les économistes l'anticipaient en baisse bien moins marquée, à 134,1.



Dans le détail, le sous-indice de la situation présente est passé de 176 à 169, quand celui des attentes s'affiche à 95,8, contre 106,4 le mois précédent.



Il s'agit de dégradations assez spectaculaires, mais qui n'impressionnent pas Wall Street.



Autre indicateur décevant, l'indice Case-Shiller - qui mesure le prix des maisons individuelles aux Etats-Unis - n'a progressé que de 0,1% au mois de juillet, une décélération qui pourrait préfigurer un ralentissement de l'activité économique selon les spécialistes.



Ces indicateurs alimentent toutefois les spéculations sur la nécessité de nouvelles baisses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale dans les mois qui viennent.



Du côté des valeurs, Apple progresse de 1,3% sous l'impulsion de commentaires positifs de Jefferies, qui considère que Wall Street sous-estime le potentiel commercial de la 5G pour le groupe de Cupertino.



American Express reprend 0,8% après s'être adjugé 1,3% suite à l'annonce d'un relèvement de son dividende et de nouveaux rachats d'actions.



