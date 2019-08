Wall Street : le Dow Jones repasse sous les 26.000 points

13/08/2019 | 07:56

Wall Street a aligné une seconde séance consécutive de baisse lundi, les heurts entre police et manifestants à Hong Kong ayant notamment pénalisé les marchés d'actions en l'absence de tout autre facteur de soutien.



Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait près de 1,5% à 25.897,7 points, sous le seuil des 26.000 points, tandis que l'indice composite du Nasdaq perdait 1,2% à 7863,4 points.



En plus des troubles politiques à Hong Kong, les investisseurs ont dû compter avec un regain d'incertitudes autour des tensions sino-américaines.



'Les analystes ne semblent plus trop croire en la possibilité d'un accord commercial d'ici aux élections présidentielles de 2020', explique un intervenant.



Les marchés américains avaient déjà dû essuyer des pertes hebdomadaires la semaine dernière, les investisseurs ayant réagi à toute une série de commentaires pessimistes de Donald Trump sur les relations avec Pékin.



Dans ces conditions, l'intérêt des investisseurs pour des valeurs sûres comme l'or et les Bons du Trésor s'est largement confirmé hier.



L'or a continué sa progression (+0,6% à 1527 dollars) et dépassé le seuil des 1500 dollars l'once pour la première fois en six ans.



Les rendements obligataires ont également poursuivi leur reflux, avec un taux revenu à 1,63% pour le Bond américain à 10 ans, un nouveau plus bas depuis l'élection présidentielle de 2016.



'Ce repli continu n'augure rien de bon pour l'économie américaine', estime un opérateur.



Une inversion de la courbe des taux est en effet considérée comme le signe annonciateur d'une récession économique par Wall Street.



