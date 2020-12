Wall Street : le Dow Jones tente un retour à l'équilibre

Wall Street tente de revenir à l'équilibre mardi matin, les nouvelles préoccupantes concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis étant contrebalancées par la perspective de l'arrivée d'un prochain vaccin et d'un redémarrage rapide de l'économie.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones est virtuellement inchangé, à 30.067,1 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche encore 0,3% à 12.481,7 points.



Le marché boursier américain sort de cinq semaines consécutives de hausse qui lui ont permis d'aligner records sur records, un mouvement favorisé par la perspective de la prochaine commercialisation de vaccins contre le Covid.



Mais pour certains investisseurs, la hausse des dernières semaines offre une bonne opportunité pour encaisser une partie de ses bénéfices.



'Disons-le franchement, les fondamentalistes sont perdus lorsqu'ils doivent commenter les niveaux actuels de valorisation', reconnaissent les analystes d'Aurel BGC.



'Les PER moyens, à 12 mois, sur l'année passée ou à long terme des grands indices boursiers sont tous au-dessus de leur moyenne de long terme', poursuit le gestionnaire d'actifs.



'Les actions sont historiquement chères. Dans ces conditions, il est difficile de recommander une surpondération des actions dans les portefeuilles, quelles que soient les perspectives économiques et de croissance pour l'année prochaine', ajoute Aurel.



'Toutefois, en comparaison des autres marchés, notamment des obligations d'Etat des économies développées, la bourse n'est pas chère', précise la société parisienne.



Si les investisseurs n'ont pas de raison de renforcer leurs positions au vu des valorisations jugées élevées, ils n'en trouvent pas non plus pour prendre leurs profits avant un possible 'rally' de fin d'année et dans un contexte de surabondance de liquidités.



Du côté des statistiques, la productivité non-agricole a augmenté de 4,6% au troisième trimestre en rythme annuel, selon le Département du Travail, qui avait fait part en première lecture d'une croissance de 4,9% après un bond de 10,6% au deuxième trimestre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.