Wall Street : le 'Dow' reprend l'avantage sur Nasdaq en hebdo

27/07/2018 | 23:04

Wall Street s'est franchement retourné à la baisse à mi-séance et n'a pas réussi à redresser la barre dans l'après-midi.

La Dow Jones s'effrite de -0,30%, le S&P500 perd 0,65% à 2.819 et le

Nasdaq décroche de -1,45%, à 7.737Pts (il a recédé -100Pts sur ses records absolus de mercredi matin).



Le recul des indices US ce vendredi ampute sérieusement les gains hebdo du S&P500 (+0,6%), le Dow Jones surperforme (+1,6%) grâce à l'enterrement de la hache de guerre commerciale avec l'Europe.



Le Nasdaq subit un nouveau renversement de vapeur radical: en hausse de +0,4% initialement, il perdait jusqu'à -2% en fin de journée, avant de se redresser in extremis: il lâche -1% sur la semaine écoulée.

Après les -19% de Facebook la veille (qui lâche encore -0,8% ce vendredi), c'est au tour de Twitter (-20,5%), de jeter une ombre sur le secteur des réseaux sociaux (malgré une nette progression de la croissance américaine au deuxième trimestre... mais les pertes d'utilisateurs actifs inquiètent).



Les 'FAANG' ont également été malmenées avec -2,55% sur Alphabet, -2,2% sur Netflix et -1,7% sur Apple... sans oublier le plongeon d'Intel (-8,6%) et le recul de Microsoft (-1,8%) : le secteur de la 'tech' perd -2% au sein du S&P500.

Le Nasdaq a également été entraîné sous 7.750 par Seagate -5%, Electronic-Arts -5,7%, Paypal -4,1%, Autodesk -3,6%, Alexion -3,4%, Tesla -3,1%...



Et ces replis ont éclipsé les bons chiffres du jour et notamment le PIB du 2e trimestre aux États-Unis qui ressort à +4,1% : le rythme a doublé en 3 mois car l'estimation du 1er trimestre a été révisée de +0,2Pt à +2,2% en dernière estimation), l'accélération s'explique en partie par les achats de soja et de semi-conducteurs en anticipation d'une guerre des tarifs douaniers.



Donald Trump espère même une accélération de +4% vers 5% de l'activité économique aux États-Unis d'ici la fin de l'année, notamment sous l'impulsion des exportations, des stocks et de la consommation intérieure.



Ce chiffre du PIB était étayé par l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juillet qui ressort à 97,9 après 98,2 en juin (mieux que le consensus qui tablait sur seulement 97,3).







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.