Wall Street : le Nasdaq a affiché jusqu'à +18% de gain annuel

23/06/2020 | 22:58

Wall Street finit sur une note positive mais sur une progression relativement anodine de +0,5% pour le Dow jones, +0,43% pour le S&P500 et +0,75% pour le Nasdaq qui bat un nouveau record absolu, en séance et en clôture, à 10.131Pts.



Mais les investisseurs restent un peu sur leur faim car la tendance était archi-bullish à la mi-séance: le Dow Jones affichait un gain de +1,1% (à 26.300), le Nasdaq Composite (+1,6% vers 10.220) et le Nasdaq-100 explosait de +1,75%, à 10.307Pts soit plus de +18% de gain annuel, soit une trajectoire annuelle de +36 à +38%, identique à 2019... avec 10% de croissance et 33% de dividendes en moins !



Le Nasdaq aligne une 8ème séance de hausse et une 19ème sur une série de 22: la crise du Covid n'a jamais existé, les entreprises 'de croissance' n'auront jamais gagné autant d'argent que d'ici fin 2020.



Le titre Apple gagne +2,1% à 366,5$ après avoir culminé vers 372,35$ (+3,5%) et atteint une capitalisation record de 1.620Mds$, nettement supérieur (de 10%) au PIB de l'Espagne.



Microsoft prend +1,5% à 203,6 pour 1.550Mds$ de 'capi' et Amazon flambait de +2,5% à 2.783$ pour 1.390Mds$ de 'capi': les programmes d'achats sont de plus en plus focalisés sur les 'GAFAM'... une véritable obnubilation algorithmique inhérente à la dictature du 'benchmark' induit par la généralisation de la réplication indicielle passive.



Côté chiffres US, l'indice PMI composite d'IHS Markit ressort à 46,8 en estimation flash, à comparer à 37 au titre du mois de mai.



'L'amélioration va nourrir les espoirs que l'économie américaine peut renouer avec la croissance au troisième trimestre', commente Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit, au vu de cette publication.



Le Département du Commerce fait état ce mardi de 676.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de mai, un nombre en hausse, de +16,6% par rapport au mois précédent.



Mais tous ces chiffres sont en trompe l'oeil puisque le score du mois de mai a été révisé de -43.000 à 580.000 (au lieu de 623.000 comme annoncé initialement).

Le marché obligataire termine en léger repli (+1Pt symbolique à 0,714%) et le Dollar lâche encore du terrain face à l'Euro (-0,4% vers 1,132) et contre le panier des principales devises (Dollar Index -0,35%).



Côté valeurs, outre les GAFAM au firmament et les FANGMAN sur une trajectoire interstellaire, nouvelles hausses sur Netease +4%, Cognizant et NXP +2,5%, Comcast +2%, illumina +1,8%, Facebook et eBay +1,3%.



Les semi-conducteurs ont subi quelques prises de profit : Western Digital -3,6%, Micron -2,6%, Citrix et AMD -1,5%.



Bonne journée pour les bancaires avec Capital One +1,9%, Citigroup +1,75%, JP-Morgan +1,2%, Morgan Stanley +1,1%.







