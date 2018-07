Wall Street : le Nasdaq bat un record mais ne confirme pas

24/07/2018 | 22:29

Wall Street finit en hausse mais le succès n'est pas complet puisque le Nasdasq termine inchangé à 7.841.

Le Dow Jones grimpe de +0,78% (à 25.240), le S&P500 prend 0,48% à l'issue d'une séance où les jeux étaient faits d'entrée de jeu.



Mais ce n'est pas le cas des autres indices: la surprise provient du Russel-2000 qui chute de -1,08% tandis que le Nasdaq s'est retourné à la baisse après avoir gagné plus de 1% et inscrit un nouveau record absolu à 7.925Pts.



Pas de statistiques pour animer la séance, ce sont les trimestriels qui font office de Market movers.

Peu après la clôture, Texas Instruments a publié un profit par titre de 1,4$ (contre 1,26$ attendu) et un chiffre d'affaires de 4,02Mds$ contre 3,69Mds$ au T2 2017.

AT&T rate le consensus de chiffre d'affaire avec 38,99Mds$ contre 39,4 mais le bénéfice ressort à 0,91$/titre contre 0,85$ attendu et les objectifs annuels sont relevés.



iRobot s'envole de +16% sur le relèvement de ses prévisions 2018.

Whirlpool chute symétriquement de -15% sur un déficit trimestriel surprise et un chiffre d'affaires de 5,1Mds$ contre 5,3Mds$ attendus, ce qui précipite le titre au plus bas depuis 2 ans.

Le Nasdaq avait été soutenu par Amazon qui gagnait initialement plus de 2% (+1,15% au final), Facebook prend +1,8%, ainsi que par Biogen qui grimpe de +4,2%.

Les valeurs pétrolières ont soutenu le S&P500 avec Chevron +2,1%, Noble +2%, Anadarko +1,7%.



