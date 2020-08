Wall Street : le Nasdaq devient intergalactique grâce à Apple

06/08/2020 | 23:26

Les records absolus s'enchaînent inexorablement sur le Nasdaq en cette veille de publication du 'NFP' (rapport mensuel sur l'emploi US).

Les tensions sino-américaines ont disparu du radar, le retard dans l'adoption du plan gouvernemental de soutien de 1.000Mds$ n'inquiète pas car un accord sera forcément trouvé, les élus du Congrès auraient trop à perdre en cas d'échec).



Le Nasdaq Composite aligne une 7ème séance de hausse consécutive et un 4ème record d'affilée, c'est le 31ème pour l'année 2020.



Le Nasdaq-100 continue de sur-performer avec +1,3% à 11.261 (11.282 au plus haut) et désormais +28,5% depuis le 1er janvier (cette fois, l'indice s'inscrit sur une trajectoire de +50% en année pleine, les records de hausse de 1999 sont maintenant à portée de main).



Sa hausse dépasse +60% depuis le plancher du 23 mars et cela devient donc le plus puissant mouvement haussier de l'histoire de cet indice qui a bien failli également, à 2 séances près, battre le record du plus petit nombre de séances nécessaire pour gagner +1.000Pts (40 séances contre 38 en novembre/décembre 1999... et 49 de janvier à mi-mars 2000).



Le S&P 500 a pris +0,64% (et +50 depuis le 18 mars, il n'est plus qu'à 1,5% de son zénith du 19 février), le Dow Jones Moyenne gagne + 0,68%, soit +47% au cours du même intervalle.



Les leaders de ce jeudi s'appelaient Activision +3%, Fiserv +4,5%, Facebook +6,5%... et bien sûr Apple avec +3,5% (à 455.6$).



Apple apporte encore plus de 100Pts au Dow Jones (la moitié de ses gains du jour) et sa capitalisation atteint 1.950Mds$ : plus que 2,5% de hausse et la barre des 2.000Mds$ sera franchie, ce qui signifie que plus aucun fonds indiciel global ne peut sous-pondérer ce titre, et c'est même l'inverse qui s'impose, sinon il faut 'courir après le papier'.



La spirale haussière devient inexorable, s'auto-alimente par le jeu du 'benchmark' qui aboutit à l'ultra-concentration des achats.



Le 'chiffre du jour' s'est avéré plutôt rassurant au lendemain d'un rapport ADP très décevant: le Département américain du Travail a publié des demandes hebdo d'allocations chômage qui ressortent en baisse, à 1,19Mns contre 1,42Mns anticipé, à comparer à 1.435.000 la semaine précédente (nombre révisé de 1.434.000 en estimation initiale)



Le rythme des inscriptions au chômage a ralenti ainsi sensiblement, alors même que le consensus tablait sur 1.450.000 inscriptions selon Jefferies. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 31.000 par rapport à la semaine précédente, à 1.337.750.

Wall Street a manifesté ce jeudi une confiance totale dans la publication d'un bon 'NFP' demain, l'indice 'fear & greed' revient à 75%, un niveau de complaisance très élevé pour le S&P500, il atteint 90% sur le Nasdaq, c'est un niveau extrême.



Le secteur des croisiéristes et des chaîne hôtelières (Wynn Resorts a pris +7,4%) a fini en tête avec des gains de +4% en moyenne (sauf Carnival avec -1,7%), les compagnies aériennes viennent en complement.



Quelques gros 'couacs' -mais sans conséquence indicielle- avec Western Digital qui dévisse de -16,1%, Denspy -7,7% et Micron -4,6%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.