Wall Street : le Nasdaq établit de nouveaux records

Wall Street a ouvert en légère hausse la séance écourtée du 'Black Friday', le Nasdaq établissant même de nouveaux records à la faveur de la vigueur des titres technologiques comme Tesla, désormais considérés comme des valeurs sûres de la cote.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grignote 0,1% à 29.911,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,1% à 12.226,6 points.



Sur la semaine, réduite à trois séances et demie, le Dow affiche un gain de 2,2% et le Nasdaq progresse de 3,1%.



'Tout le monde s'attendait à qu'une forme de consolidation l'emporte après les gains spectaculaires engrangés au mois de novembre, mais c'est sans compter sur la saisonnalité favorable de la fin d'année', rappelle un trader.



Les valeurs de la distribution ne profitent pourtant guère du 'Black Friday', le lendemain de Thanksgiving qui marque traditionnellement le début de la saison des achats de fin d'année aux Etats-Unis, à grand coup d'offres promotionnelles.



L'indice S&P 500 sectoriel de la consommation discrétionnaire avance de seulement 0,5%. Parmi les poids lourds du secteur, ce sont les acteurs les plus exposés au commerce en ligne, comme Amazon (+0,9%) ou eBay (+2,5%), qui sont les plus recherchés aujourd'hui.



La Fédération nationale de la distribution (NRF), principale organisation du secteur, table sur une hausse de 3,6% à 5,2% des ventes de fin d'année, essentiellement sous l'effet des ventes passées sur Internet, crise du Covid oblige.



Les distributeurs traditionnels qui ont renforcé leur présence en ligne comme Target (+0,5%) sont également bien orientés dans les premiers échanges.



Les secteurs de la santé et des télécoms contribuent également à la progression de Wall Street ce matin.



Si aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui, la semaine prochaine devrait être plus animée à Wall Street, notamment grâce à la parution des chiffres mensuels de l'emploi.



