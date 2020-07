Wall Street : le Nasdaq fait cavalier seul

09/07/2020 | 16:51

Wall Street a ouvert en ordre dispersé jeudi matin, le Dow Jones prenant le chemin de la baisse et le Nasdaq celui de la hausse, une statistique mitigée alimentant le courant acheteur qui bénéficie actuellement aux valeurs technologiques.



Environ une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones cède 0,7% à 25.878,2 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à s'adjuger 0,2% à 10.516,6 points après avoir établi un nouveau record absolu au-delà des 10.576 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré quelque 1,3 million de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1,4 million la semaine précédente.



Les inscriptions au chômage continuent donc de ralentir, mais à un rythme qui ne laisse pas entrevoir de véritable retour à la normale du marché du travail avant de longs mois.



Cette déception contribue à alimenter les doutes de plus en plus saillants qui entourent le scénario d'un redressement en 'V' de l'activité économique aux Etats-Unis.



Ce chiffre conforte surtout le mouvement de rotation sectorielle en faveur du compartiment hi-tech, considéré comme le grand gagnant de la révolution technologique qui s'est accélérée avec la crise du Covid.



Plus forte hausse sectorielle, le compartiment des technologiques affiche actuellement une progression de 0,6%.



Microsoft avance ainsi de 0,8% et signe de nouveaux plus hauts historiques, à la faveur de deux relèvements d'objectifs de cours émanant de Morgan Stanley et Wedbush.



Cisco prend lui près de 2,4%, dopé par un relèvement de recommandation de Morgan Stanley qui voit la décote du titre se réduire avec la bonne dynamique de résultats dont bénéficie l'équipementier de réseaux.



L'indice S&P 500 Information Technology affiche une hausse de 16% depuis le début de l'année, à comparer avec un repli de l'ordre de 2% pour le S&P 500.



