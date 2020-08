Wall Street : le Nasdaq propulsé vers de nouveaux records

31/08/2020 | 17:11

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi matin, le Dow Jones perdant du terrain tandis que la division du cours de Bourse d'Apple et Tesla propulse le Nasdaq vers de nouveaux records.



Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,6% à 28.489,2 points tandis que le Nasdaq Composite progresse inversement de 0,6% à 11.767,9 points.



Le repli du Dow Jones semble surtout dû à l'impact technique de son changement de composition et à l'inclusion de trois nouveaux titres (Salesforce.com, Amgen et Honeywell) qui avaient fortement grimpé en amont et qui corrigent sur le fait accompli.



Le Dow semble néanmoins sur le point de réaliser son meilleur mois d'août (+8%) depuis 1984.



Une série d'indicateurs économiques rassurants sur l'état de santé de l'économie chinoise avait permis de soutenir les places chinoises lundi, sans que l'effet ne parviennent à se prolonger les Bourses occidentales.



'La reprise économique s'affirme et les actions tutoient les étoiles', note un stratège. 'Mais les marchés semblent à bout de souffle', estime-t-il.



'L'emploi s'est durablement dégradé, les trésoreries de nombreuses entreprises sont exsangues et la nouvelle vague épidémique menace de tout faire capoter', redoute-t-il.



Contribuant au sentiment positif, Apple grimpe de plus de 3% suite à l'entrée en vigueur de la division par quatre de son cours de Bourse, une mesure qui devrait permettre d'attirer de nouveaux investisseurs, notamment du côté des particuliers.



La division par cinq des actions Tesla (+7%) démarre également ce lundi, chaque actionnaire enregistré au 21 août ayant reçu un dividende sous forme de quatre actions nouvelles pour une action détenue.



Aucun indicateur ne figure au programme aujourd'hui et le point d'orgue de la semaine sera constitué, vendredi, par les chiffres de l'emploi pour le mois d'août.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.