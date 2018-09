Wall Street : le S&P 500 à portée de main d'un nouveau record

14/09/2018 | 16:56

La Bourse de New York s'est orientée à la hausse vendredi pour le dixième anniversaire de la faillite de Lehman Brothers, en dépit de la publication de toute une série d'indicateurs économiques plutôt mitigés.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grignote timidement 0,1% à 26.161,5 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,3% à 8036,8 points.



Avec un gain de 0,1%, le S&P 500 accroche lui les 2908,2 points et ne se situe plus qu'à une poignée de points de son record absolu des 2916,5 points.



Il y a dix ans exactement, Washington refusait d'apporter son soutien financier à Lehman Brothers, obligeant la banque d'affaires new-yorkaise à déposer le bilan et enclenchant un invraisemblable effet domino à l'échelle mondiale.



Depuis, la valeur du S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a été multipliée par plus de trois.



Au-delà de l'anniversaire de la crise financière, le début de journée a surtout donné lieu à la parution de nombreuses statistiques économiques.



Parmi elles, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de seulement 0,1% en séquentiel en août selon le Département du Commerce, un chiffre très inférieur au consensus qui visait +0,4%.



Les chiffres auraient été carrément négatifs (-0,1%) sans tenir compte de la hausse de +1,7% des dépenses dans les stations-service.



De façon presque contradictoire, l'indice de confiance des consommateurs américains de l'université du Michigan a, lui, brillamment franchi le cap des 100, à 100,8 points contre un score déjà très élevé de 96,2 points le mois précédent.



Du côté des valeurs, l'éditeur de logiciels Adobe Systems progresse de 0,5% en Bourse après avoir fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé.



Le concepteur de puces graphiques Nvidia reprend pour sa part 1,4%, à la faveur de commentaires d'analyste positifs sur la valeur en particulier et sur le marché du jeu vidéo en général.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.