Wall Street : le S&P 500 cale sous les 3000 points

Wall Street devrait ouvrir en repli vendredi matin, les investisseurs n'étant pas forcément rassurés par les chiffres de l'emploi nettement meilleurs qu'attendu publiés aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains cèdent ainsi entre 0,3% et 0,6%, annonçant une ouverture négative.



L'économie américaine a généré 224.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus n'en espérait que 160.000.



Les investisseurs se disent cependant que la bonne santé du marché du travail pourrait dissuader la Réserve fédérale de multiplier les baisses de taux dans les mois qui viennent.



Pour mémoire, le marché estime aujourd'hui à 100% la probabilité d'une baisse des taux au mois de juillet, et à 90% la possibilité d'une nouvelle réduction d'ici à la fin de l'année.



Les places boursières américaines, qui étaient fermées hier, pourraient néanmoins faire l'objet de volumes réduits aujourd'hui, bon nombre d'opérateurs s'étant échappé de New York pour le pont d''Independence Day'.



Mercredi, avant la fête nationale du 4 juillet, Wall Street avait battu toute une rafale de records absolus et l'indice S&P 500 s'était une nouvelle fois rapproché, sans l'atteindre, de la barre des 3000 points.



'Il s'agit d'un proxy technique majeur pour l'ensemble des indices boursiers', rappelle Vincent Ganne, analyste chez TradingView .



D'après le spécialiste, le S&P commence toutefois à marquer le pas sous ses sommets historiques.



'Pour le moment, les 3000 points agissent comme une chape de plomb technique sur le marché', prévient le professionnel.



