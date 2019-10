Wall Street : le S&P 500 établit un nouveau plus haut absolu

28/10/2019 | 15:21

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin à deux jours de l'annonce probable par la Réserve fédérale américaine d'un nouvel abaissement de ses taux directeurs.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,7% à 27.137,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,6% à 8294,8 points.



En hausse de 0,6%, l'indice S&P 500 a réussi à établir en début de séance un nouveau plus haut historique au-delà des 3042 points.



'Le net dépassement des 3030 points et l'atteinte de nouveaux zéniths laissent penser que l'indice S&P dispose encore d'un beau potentiel de hausse', estime un trader.



Elément de soutien, la Fed débutera demain une réunion de politique monétaire qui sera suivie mercredi de sa décision sur les taux puis d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



La banque centrale américaine devrait annoncer à l'occasion sa troisième baisse consécutive de taux afin de soutenir une économie américaine en perte de vitesse, tout du moins à en croire les prédictions de marché.



L'annonce devrait contribuer à réorienter des marchés qui semblaient désorientés dernièrement, coincés entre des indicateurs économiques en berne et des résultats trimestriels mitigés.



Sur le front des valeurs, AT&T grimpe de 1,1% ce matin après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux abonnés.



Microsoft bondit lui de plus de 3% après la signature d'un contrat 'cloud' de 10 milliards de dollars sur 10 ans avec le Département américain de la défense.



Grande vedette du jour, Tiffany s'envole de près de 30% à quelque 129 dollars après la réception d'une offre non-sollicitée de rachat de la part du géant français LVMH à un prix de 120 dollars l'action.



