Wall Street : le S&P 500 inscrit un nouveau plus haut absolu

01/07/2019 | 16:40

La Bourse de New York a conforté son avance lundi matin suite à la publication d'indices d'activité pour le secteur manufacturier américain supérieurs aux attentes.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 0,9% à 26.842 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1,5% à 8130,1 points.



En hausse de près de 1%, le S&P 500 a réussi à établir dans la matinée un nouveau plus haut historique au-delà des 2977,9 points.



A en croire le cabinet IHS/Markit, la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier s'est accrue plus que prévu en juin, avec un indice PMI qui s'est établi à 50,6 en version définitive pour juin, à comparer à 50,1 en estimation flash.



L'indice ISM pour le secteur manufacturier des Etats-Unis est quant à lui ressorti à 51,7 au titre du mois écoulé, à comparer à 52,1 en mai, mais le consensus attendait une baisse plus prononcé à 51,2.



Wall Street avait auparavant ouvert en hausse, soutenue par les valeurs de la technologie après la trêve commerciale conclue pendant le week-end par les Etats-Unis et la Chine.



Après un premier semestre flamboyant (+15% pour le Dow Jones), les marchés boursiers américains sont entrés dans leur trimestre le moins favorable de l'année, préviennent toutefois les analystes d'Argus Research.



Les gains moyens sur le troisième trimestre pour le S&P 500 sur la période s'étalant de 1980 à 2018 ne dépassent pas 0,3%, souligne le bureau d'études, à comparer avec des scores plus flatteurs de +2,6% pour le premier trimestre et +2,7% pour le deuxième trimestre, mais surtout +4,1% pour le quatrième.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.