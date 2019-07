Wall Street : le besoin de souffler après les records

08/07/2019 | 15:12

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger recul lundi, les investisseurs souhaitant visiblement reprendre leur souffle après les records historiques atteints la semaine passée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains cèdent autour de 0,3%, annonçant une ouverture baissière.



Les volumes pourraient toutefois rester étroits en attendant la parution, mercredi, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui permettra de glaner de nouvelles indications sur le calendrier de baisse des taux.



Vendredi, de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (224.000 créations de postes au lieu de 165.000 attendues) avaient contraint les investisseurs à revoir leurs 'fondamentaux'.



'On commence à se demander si une baisse des taux ce mois-ci est véritablement justifiée', s'interroge un opérateur.



Si le marché semble encore tabler sur une réduction de 25 points de base des principaux taux directeurs de la Réserve fédérale le 31 juillet, une baisse de 50 points de base semble désormais totalement exclue.



Les investisseurs commencent également à se demander si la dynamique favorable imprimée depuis quelques semaines par la tonalité accommodante de la Fed est susceptible de se prolonger.



Le S&P 500 - qui affiche un gain de plus de 19% depuis le début de l'année - a terminé mercredi dernier à son plus haut niveau historique, au-delà des 2994 points, à quelques points seulement de la résistance majeure des 3000 points.



'L'indice pourrait néanmoins bénéficier de quelques rachats de positions et trouver du soutien dans les zones des 2960 points, puis 2940 points, voire dans la région de sa moyenne mobile de 50 jours, à 2886 points', fait valoir un trader.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.