Wall Street : le bond des 'GAFA' éclipse l'actualité du jour

28/09/2018 | 00:48

Les marchés ont allègrement digéré les commentaires de Jerome Powell concernant le principal risque que constitue la guerre commerciale.

Wall Street continue de considérer que le danger, c'est plutôt pour les pays qui résistent à Donald trump.



Le Dow Jones a grappillé 0,21% à 26.440, le S&P500 +0,28% et le

Nasdaq se détache avec +0,65% à 8.042 (après -0,2% la veille).



Et cela ne doit rien à la teneur (positive) des chiffres du jour puisque les opérateurs sont massivement revenus sur les titans de la cote: Apple gagne +2,1% (dopé par une recommandation des analystes de JPMorgan) et Amazon grimpe de +1,9% (inauguration d'une boutique à New York vendant le 'best of' des produits les mieux notés sur son site).



Les 2 autres composantes de l'acronyme 'GAFA', Alphabet et Facebook, ont gagné +1,2% respectivement: avec ces 4 locomotives nettement dans le vert, il aurait fallu que 90% des autres composantes du Nasdaq et du 'S&P' reculent fortement pour que la consolidation l'emporte.

Or on notait également de belles hausses sur les biotechs/pharma comme Alexion +2%, Incyte +2,4%, Regeneron +3,6%, puis Netease +1,8%.



Tesla n'a pas trop fortement réagi (-0,7%) au risque d'inculpation d'Elon Musk pour diffusion de tweets trompeurs concernant l'hypothèse d'un rachat/retrait de la cote à 420$ début août, suivi d'une soi-disant volte face fin août sous la pression des actionnaires (afin de demeurer coté à Wall Street).



Le gadin du jour, ce fut Bed Bath et Beyond avec une chute de -21%.



La phrase du jour provient de Donald Trump qui accuse la Chine 'd'interférences' dans la préparation des élections de 'Midterm': si cela était avéré -et Pékin ne s'en cache même pas-, les américains approuveraient un durcissement des sanctions douanières contre les produits chinois.



Sur le front des statistiques, la croissance au 2ème trimestre 2018 est confirmée à +4,2% et le Département du Commerce a fait état d'une hausse de +4,5% des commandes de biens durables aux États-Unis au mois d'août, une hausse 2 fois et demi supérieure aux estimations des économistes, qui tablaient en moyenne sur +1,9% (après une baisse (révisée de -1,2% en juillet).

Par ailleurs, en excluant les équipements de transport (l'aéronautique notamment), catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,1% en août.



De bons chiffres tempérés par ceux de l'emploi: Le Département américain du Travail a dénombré +12.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 22 septembre (à 214.000), un chiffre en nette hausse par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé à 202.000, contre 201.000).

Alors que les ventes de logements neufs (chiffre publié la veille) se sont envolées de +3,5% au mois d'août, des promesses de revente de logements anciens subissent un repli bien plus fort que prévu (-1,8% à 104,2 alors que le consensus était de -0,4%).

Un vrai paradoxe puisque achat d'un logement neuf est le plus souvent subordonné à la revente d'un logement 'ancien'.



