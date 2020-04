Wall Street : le cap de la hausse maintenu grâce à la Fed

09/04/2020 | 17:13

La Bourse de New York parvient à maintenir le cap de la hausse jeudi matin, le nouveau plan de soutien mis en place par la Réserve fédérale ayant eu l'effet escompté consistant à rassurer les investisseurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance ainsi de 1,7% à 23.831 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse plus modestement de 0,5% à 8138,4 points.



Les contrats à terme avaient basculé dans le vert ce matin après la présentation par la Fed d'un nouveau train de mesures de soutien à l'activité, prévoyant l'octroi de quelque 2.300 milliards de prêts additionnels aux ménages et aux entreprises.



Le plan se décline en 600 milliards de dollars de prêts en faveur des petites et moyennes entreprises qui seront accordés par les banques commerciales, puis rachetés à 95% par la Fed (la banque émettrice ne conservant que 5% de l'encours).



La Réserve fédérale prévoit également d'acheter pour 500 milliards de dollars de prêts court terme émis par les Etats, les comtés et les municipalités.



Le solde des 1.200 milliards de dollars consistera dans des rachats de prêts adossés à des obligations émises par des entreprises ou de prêts hypothécaires.



D'abord interprétée comme un signe rassurant par les investisseurs, cette décision suscite de nombreuses interrogations chez certains analystes.



'On voit que la Fed s'aventure désormais sur un terrain qui s'apparente à celui de la politique budgétaire, via la distribution de prêts d'urgence destinés aux entreprises', fait valoir Commerzbank.



'La frontière entre la banque centrale et Département du Trésor se réduit encore un peu plus', note la banque allemande, qui se demande comment la banque centrale va se désengager de tous ces programmes.



Le marché s'est quelque peu essoufflé suite à la publication d'un indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan mesuré à 71 points en estimation préliminaire au mois d'avril.



Les économistes l'anticipaient pour leur part, en moyenne, à 75 points, après le niveau de 89,1 atteint au titre du mois de mars.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain progresse de 8% vers 27 dollars en perspective d'annonces 'fortes' ce soir à l'issue de la réunion de l'OPEC (réduction de production, rachats de stocks).



Du côté des valeurs, Disney s'envole de près de 4% après avoir revendiqué plus de 50 millions d'abonnés à son service de streaming Disney+, lancé il y a à peine cinq mois.



Pfizer progresse de son côté de 2,4% après avoir réussi à identifier une molécule ayant démontré, lors d'essais préliminaires, une efficacité anti-virale contre le Covid-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.