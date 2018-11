Wall Street : le chemin de la hausse après l'emploi

02/11/2018 | 15:04

Wall Street a pris le chemin de la hausse vendredi, portée par des chiffres de l'emploi nettement meilleurs qu'attendu aux Etats-Unis pour le mois d'octobre.



Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagne 0,7% à 25.553,4 points, tandis que l'indice composite du Nasdaq prend 0,2% à 7452,2 points.



Le Département du Travail a fait état ce matin de 250.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, pour un taux de chômage resté stable à 3,7%.



Les économistes prévoyaient en moyenne 190.000 créations de postes pour un taux de chômage à 3,7%, comme au mois de septembre.



'La situation de plein-emploi aux Etats-Unis se reflète de plus en plus dans la progression du coût de la main d'oeuvre', commentent les économistes de Commerzbank.



Les coûts salariaux ont effet grimpé de 3,1% en octobre, ce qui représente leur plus forte progression depuis 2009.



Ces bons chiffres viennent à la suite d'une série d'indicateurs macro-économiques plus mitigés, qui avaient poussé les investisseurs à s'interroger sur un éventuel ralentissement de l'activité.



'Cela ne devrait pas empêcher la Fed de poursuivre son cycle de redressement graduel des taux d'intérêt', estime Commerzbank.



Les intervenants du marché attendent désormais de voir si les dernières statistiques de la semaine - commandes à l'industrie et indice PMI manufacturier - pourront confirmer ce scénario favorable.



Du côté des valeurs, Apple décroche de 4,7% après avoir dépassé les prévisions de Wall Street sur le trimestre écoulé, mais fourni des prévisions jugées décevantes pour la saison des fêtes de fin d'année.



En revanche le titre ExxonMobil s'adjuge 1,8% après que le groupe pétrolier a facilement battu les prévisions sur son troisième trimestre.



C'est le cas également de son concurrent Chevron, qui s'envole de 4,4% après des performances trimestrielles supérieures aux attentes.



