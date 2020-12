Wall Street : le chemin de la hausse, comme prévu

Comme prévu, Wall Street a pris le chemin de la hausse mardi matin malgré la publication de statistiques relativement neutres confortant le scénario d'un redressement laborieux de l'économie.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,2% à 29.932,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,7% à 12.531,8 points.



L'approche de la fin de la réunion de politique monétaire de la Fed devrait limiter les prises de positions jusqu'à la parution, demain après-midi, du communiqué de la banque centrale.



Au terme de deux jours de débats, le comité stratégique de la Réserve fédérale devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, mais apporter quelques retouches à sa communication.



La Fed pourrait notamment clarifier sa feuille de route en conditionnant ses rachats d'actifs à l'atteinte de ses objectifs en termes d'emploi et d'inflation.



En attendant le verdict de la Fed, le marché a étudié avec attention les différents indicateurs économiques publiés dans la matinée.



Les investisseurs ont notamment appris que l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'était inscrit en baisse limitée de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +4,9, alors que le consensus des économistes anticipait au contraire un léger redressement.



Les prix à l'importation ont de leur côté augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent et diminué de 0,3% hors produits pétroliers, ce qui montre que les pressions inflationnistes restent



Après une hausse de 0,9% au mois d'octobre, la production industrielle s'est accrue de 0,4% en novembre selon la Réserve fédérale, une évolution globalement conforme à ce que les économistes espéraient.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en amélioration de 0,3 point de pourcentage, à 73,3% le mois dernier, un niveau un peu supérieur au consensus de marché.



Côté valeurs, Eli Lilly progresse de 2% après avoir relevé ses prévisions financières pour l'exercice 2020 et annoncé le rachat de Prevail Therapeutics pour 880 millions de dollars.



