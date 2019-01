Wall Street : le choc Apple fragilise la cote

03/01/2019 | 15:25

Wall Street risque de subir ce jeudi tout le poids du 'warning' lancé par Apple la veille, un événement inédit qui semble plonger le marché dans un profond désarroi.



Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, les contrats à terme sur les principaux indices américains cèdent entre 1% et 1,7%, annonçant un net trou d'air à l'ouverture.



L'action Apple est attendue en baisse de plus de 8% à l'ouverture après que la firme à la pomme a revu à la baisse son objectif de chiffre de chiffre d'affaires pour son premier trimestre fiscal.



Dans un avis financier, le groupe de Cupertino déplore une baisse de la demande d'iPhones dans plusieurs zones économique de premier plan, à commencer par la Chine, ainsi que la dégradation du climat commercial sino-américain.



Après ce sévère 'warning' lancé par une entreprise aussi emblématique, les investisseurs redoutent que d'autres avertissements sur résultats viennent peser sur la tendance d'ici au prochain démarrage de la saison des comptes trimestriels.



Suite à la dégringolade des marchés d'actions fin 2018, bon nombre de stratèges commençaient à voir des opportunités d'achat, mais le communiqué d'Apple semble invalider la théorie selon laquelle les valorisations des sociétés ne sont plus en phase avec les estimations de résultats.



Dans un tel contexte, les statistiques économiques publiées dans la matinée passent au second plan.



Tout juste si les investisseurs ont remarqué la parution de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain, qui fait ressortir la création de 271.000 emplois au mois de décembre, un chiffre largement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui n'était que de 180.000.



Le Département américain du Travail a par ailleurs fait état de 231.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 29 décembre, un chiffre en hausse (de 10.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 216.000 à 221.000).



Reste à découvrir l'indice ISM manufacturier pour décembre.



