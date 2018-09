Wall Street : le commerce mondial domine encore les débats

17/09/2018 | 15:13

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge lundi matin, pénalisée une nouvelle fois par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, alors que le S&P 500 a clôturé vendredi à quelques points de son plus haut historique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de semaine pour le moins prudent.



A en croire le Wall Street Journal, le bras de fer sino-américain pourrait prendre un nouveau tournant cette semaine avec l'annonce par Donald Trump d'une surmajoration des droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois.



Comme toujours, Pékin réfléchirait de son côté à la mise en place de représailles, cette fois au-delà d'une simple stratégie 'défensive' si l'on se fie aux informations d'un célèbre quotidien chinois.



'Des informations de presse font penser que le président souhaiterait imposer encore plus les américains osant acheter des articles ne serait-ce qu'en partie fabriqués en Chine', ironise-t-on chez UBS.



'D'autres médias font état de la volonté de la Chine de ne pas participer à d'éventuelles négociations commerciales avec les Etats-Unis', ajoute la banque suisse.



'Tout cela n'a rien d'officiel. Aucun tweet n'est paru. Mais les places asiatiques ont réagi', affirme UBS.



Plombé par ces perspectives peu amènes, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a effectivement décroché de 1,3% lundi.



Autre motif de prudence, la seule statistique au programme aujourd'hui aux Etats-Unis a refroidi les investisseurs avant l'ouverture.



L'indice Empire State de la Fed de New York a en effet chuté pour s'établir à 19 ce mois-ci, après 25,6 en août, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une baisse de cet indice à 24.



Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière dans la région de New York : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance est élevé.



Wall Street avait clôturé sans réelle tendance vendredi, ce qui devient une habitude depuis début septembre. L'indice S&P 500 grignotait malgré tout 0,1% en fin de séance, soit un gain de 1,2% sur la semaine.



