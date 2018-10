Wall Street : le coup de chaud sur l'obligataire inquiète

04/10/2018 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, les investisseurs n'appréciant guère le récent coup de chaud sur le compartiment obligataire.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains lâchent entre 0,3% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans s'est tendu jusqu'à 3,22% hier soir, un mouvement de tension encore plus évident sur l'échéance à 30 ans.



'Il n'y a aucun signe indiquant que la courbe des taux américains ait achevé son redressement', préviennent d'emblée les stratèges de Jefferies.



'Cela signifie que les conditions de financement vont se durcir et forcément pénaliser les marchés d'actions', ajoute le broker américain.



De fait, la remontée des rendements obligataires ne constitue pas un élément encourageant pour les entreprises américaines car elle ne va pas manquer d'entraîner un renchérissement de leur coût d'emprunt.



Toutes ces inquiétudes relèguent au second plan les bons chiffres du marché du travail publiés dans la matinée.



Le Département américain du Travail a en effet dénombré 207.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 29 septembre, un chiffre en baisse de 8.000 par rapport à la semaine précédente.



Le consensus était moins optimiste et tablait sur 211.000 inscriptions.



Les intervenants attendent maintenant de prendre connaissance des commandes à l'industrie, qui seront dévoilées dans le courant de la matinée.



Côté valeurs, Constellation Brands est attendu en hausse de 4% après des résultats impressionnants sur le trimestre écoulés, liés à la vigueur de son activité de vins haut de gamme, qui l'ont conduit à relever ses estimations pour l'exercice.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.