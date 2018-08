Wall Street : le cycle perpétuel de la hausse

24/08/2018 | 15:20

Wall Street devrait ouvrir en territoire positif vendredi matin, la chute brutale des commandes de biens durables en juillet ne dissuadant pas les investisseurs de maintenir le cap de la hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les plus grands indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance du bon pied.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une baisse de 1,7% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, une contraction largement supérieure aux estimations des économistes qui ne tablaient en moyenne que sur un recul de 1%.



Si Washington ne l'admet pas directement, une grande partie de ce recul semble s'expliquer par les tensions commerciales persistantes avec la Chine, qui ont particulièrement affecté les achats d'avions commerciaux le mois passé.



Plombés par les inquiétudes ayant trait au commerce mondial, les marchés d'actions américains avaient fini en léger repli jeudi, le Dow Jones ayant notamment fini par céder quelque 0,3%.



Malgré tout, les opérateurs ne semblent pas vouloir s'arrêter en si bon chemin, alors que New York est officiellement entré cette semaine dans le plus long cycle haussier de son histoire.



'Tout le monde parle de la dynamique favorable que connaît Wall Street, mais pendant ce temps-là les secteurs à l'origine de sa progression commencent à s'essouffler', fait remarquer un trader, en référence notamment au récent coup de mou des valeurs technologiques.



'C'est peut-être le signe de difficultés à venir', prévient le professionnel.



Dans ce contexte, les investisseurs chercheront sans doute à être rassurés par Jerome Powell, le président de la Fed, qui doit s'exprimer dans le courant de la matinée depuis le symposium de Jackson Hole (Wyoming).



