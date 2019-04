Wall Street : le deuxième trimestre commence du bon pied

01/04/2019 | 16:48

Wall Street a démarré en hausse lundi pour sa première séance du deuxième trimestre, soutenue notamment par la parution d'indicateurs chinois montrant une amélioration de la santé du secteur manufacturier.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,8% à 26.140,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,8% à 7790,2 points.



'Les marchés reprennent leur marche en avant après avoir bouclé vendredi leur meilleure trimestre depuis une décennie', rappellent ce matin les équipes de Wells Fargo Advisors.



'La dynamique d'appétit pour le risque se maintient après la publication d'indicateurs manufacturiers meilleurs que prévu en Chine', explique le gestionnaire d'actifs.



L'indice PMI Caixin pour l'industrie manufacturière a effectivement augmenté à 50,8 en mars, contre 49,9 au mois de février, montrant une expansion de l'activité dans le secteur pour la première fois depuis novembre dernier.



Du côté des statistiques américaines, les ventes au détail se sont contractées de façon inattendue de 0,2% en février, à en croire le Département du Commerce, alors que le consensus attendait une hausse de 0,3%.



Ce chiffre aurait pu doucher les marchés, mais la déception a été compensée par une révision à la hausse des chiffres du mois de janvier, de +0,2% vers +0,7%.



Sur le front des valeurs, Kellogg progresse de 0,9% après la cession au géant italien Ferrero de ses marques de biscuits et de sucreries pour un montant de quelque 1,2 milliard d'euros.



Le concepteur de jeux vidéo Activision Blizzard grimpe de plus de 2% après avoir été intégré à la liste des 'meilleures idées' du courtier américain Wedbush.



La seule baisse marquante concerne Lyft, qui reperd 8,5% et cède la totalité de ses gains de vendredi dernier pour retomber sous son cours d'introduction.



