Wall Street : le facteur politique plombe entame mois de mai

01/05/2020 | 23:59

Le mois de mai démarre sur une brutal épisode de consolidation, après un mois d'avril record.

Les indices US perdent en moyenne -3% : soit -2,8% pour le S&P500 (à 2.830) et -3,2% pour ne Nasdaq (à 8.604), ou encore -2,5% pour le Dow Jones mais -3,9% pour le Russel-2000.

A la mi-séance, les indices US affichaient encore un léger gain sur la semaine écoulée, mais au final, c'est la consolidation qui l'emporte avec -0,2% sur le Dow et le S&P 500 de 0,21% et -0,34% sur le Nasdaq.



C'est le facteur politique qui resurgit et vient assombrir une ambiance rendue quasi euphorique par l'anticipation d'un soutien monétaire sans faille de la FED... rebaptisé récemment 'Golden Put' (à la place de 'FED Put').



Trump, en perte de vitesse dans les sondages (devancé de 2Pts) face à Joe Biden tente de reprendre la main en repassant à l'offensive sur le plan commercial (il ressort l'arme des surtaxes) face à la Chine.



La menace de nouvelles mesures de rétorsion douanières succède à de nombreuses accusations concernant les mensonges de Pékin sur la gravité de la pandémie.

Et 48H auparavant, Donald Trump affirmait qu'il détenait de preuves que le Covid-19 provient du laboratoire P4 de Wuhan (ce que la CIA ne confirme pas, car officiellement, elle ne 'sait rien', jusqu'à ce que la Maison Blanche valide ses rapports, ce qui semble être la cas).



L'un des temps forts du jour, ce fut une déclaration d'Elon Musk jugeant le cours de Tesla trop élevé (alors que le titre venait de se hisser à 10% de son record absolu de février (960$) et affichait une capitalisation de 165Mds$, soit plus que la totalité de la 'capi' des autres constructeurs américains réunis (+ Honda et Harley Davidson).



Même avec un repli de -10% ce vendredi, la capitalisation de Tesla reste supérieur à celle de tous ses concurrents d'Amérique du Nord !



Le principal contributeur à la baisse du 'S&P' et du Nasdaq fut Amazon (-7,6%) qui fait d'une certaine manière 'profit bas' en annonçant la veille une perte pouvant atteindre 4Mds$ (lui coûtant la totalité des profits anticipés au 2ème trimestre, la première perte depuis cinq ans) du fait des coûts d'embauche et d'upgrade de ses activités pour faire face à la hausse de la demande.



Le S&P500 a été également plombé par les replis des croisiéristes avec Norwegian (-15,6%),Royal Carribean (-12,8%), Carnival (-12,4%)... mais aussi Western Digital avec -12,5%, American Airlines -11,5%, Microchip -7,8%, Micron -6%...





