Wall Street : le feuilleton italien pèse encore

02/10/2018 | 15:20

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge mardi matin, alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont flirté avec de nouveaux records la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains reculent de 0,2% en moyenne, annonçant un léger reflux à l'ouverture.



Les investisseurs restent préoccupés par le feuilleton italien, alors que le budget préliminaire proposé par Rome apparaît très éloigné des exigences du pacte de stabilité et de croissance de Bruxelles.



'Il faut s'attendre à des mois et des mois de surveillance du budget par les institutions italiennes, la Commission européenne et les agences de notation', préviennent les économistes d'UBS.



Dans l'immédiat, les inquiétudes italiennes se traduisent par des tensions sur les rendements d'Etat du pays et une rechute de l'euro, qui revient vers 1,1530 face au dollar.



Le quatrième trimestre avait bien démarré hier à Wall Street, même si les gains initiaux n'avaient pas pu être intégralement conservés à la clôture.



Au coup de cloche final, le Dow Jones engrangeait ainsi 0,7%, tandis que les gains du S&P 500 se limitaient à 0,4%, même si les deux indices étaient revenus à portée de main de leurs récents plus hauts.



'A la différence des zéniths établis au mois d'août, les records du mois de septembre se sont accompagnés d'importants flux d'investissement', note un opérateur.



'Ces records ont aussi été tirés par les grosses capitalisations et les entreprises affichant les taux de croissance des résultats et les chiffres d'affaires les plus élevés', poursuit le professionnel.



Aucun indicateur macroéconomique ne figure au programme aujourd'hui.



