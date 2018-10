Wall Street : le malaise persiste malgré la croissance

26/10/2018 | 15:24

La Bourse de New York se prépare à un nouveau début de séance mouvementé vendredi, dans le prolongement de la rechute des places européennes, les bons chiffres de la croissance américaine ne parvenant pas à occulter les nombreuses préoccupations des investisseurs.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, le contrat futur sur le S&P 500 abandonne 0,8%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 cède 1,7%, annonçant de nouvelles secousses à l'ouverture.



A en croire la toute première estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 3,5% en rythme annuel au troisième trimestre, là où les économistes anticipaient en moyenne 3,3%.



Elément préoccupant, cette bonne surprise n'a pas fait ciller les contrats à terme en cotations avant-Bourse, illustrant les nombreux doutes qui assaillent actuellement les opérateurs.



Sur le marché des devises, l'euro se dirige ainsi vers une troisième séance consécutive de baisse face au dollar et cède encore 0,1% à 1,1356 face au billet vert.



'Le fait que le marché des changes soit désormais touché par une ré-allocation en faveur des valeurs refuge est particulièrement alarmant', s'inquiète-t-on chez FxPro.



'C'est un signe qui montre que le mouvement de liquidation va bien au-delà de la simple question des prises de profits, et qu'il en va aussi de la confiance dans les perspectives futures', ajoute le courtier.



La confiance avait été entamée dès hier soir par les résultats trimestriels plutôt décevants d'Amazon et Alphabet.



Le géant du commerce en ligne est attendu en baisse de plus de 7% vendredi matin après des performances tout juste en ligne au troisième trimestre, et surtout un ralentissement de sa croissance à l'international.



Alphabet, la maison-mère du moteur de recherche Google, a dévoilé pour sa part des comptes légèrement supérieurs aux attentes, mais le géant technologique a vu sa marge opérationnelle se dégrader de trois points en comparaison annuelle, à 25%.



