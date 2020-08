Wall Street : le marché un peu endormi en attendant Powell

27/08/2020 | 15:20

Wall Street devrait ouvrir en légère baisse jeudi matin, les investisseurs restant focalisés sur le discours du président de la Réserve fédérale américaine, attendu dans la matinée, après l'annonce d'une chute un peu moins forte que prévu de l'activité au deuxième trimestre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais abandonnent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Le PIB américain est ressorti en baisse de 31,7% en rythme annuel au deuxième trimestre, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, là où le consensus n'anticipait qu'une révision à -32,5% après -32,9% en toute première lecture.



Par ailleurs, la publication d'un modeste reflux du chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage n'a guère influé sur la tendance avant-Bourse, signe que tous les regards restent braqués sur Jackson Hole.



Jerome Powell prononcera ce matin dans cette paisible bourgade du Wyoming un discours à l'occasion du séminaire annuel des banquiers centraux, qui se déroulera cette année de manière 'virtuelle'.



Les intervenants espèrent que le patron de la Fed saura restaurer l'optimisme des marchés, notamment en présentant une nouvelle doctrine plus souple concernant l'objectif d'inflation de la banque centrale.



En attendant, les investisseurs devraient rechigner à accroître leur exposition aux actifs les plus risqués et tâcher d'équilibrer leurs positions.



