Wall Street : le moral s'assombrit encore un peu plus

La Bourse de New York devrait enchaîner une nouvelle séance de forte baisse jeudi, la décision de Donald Trump d'interdire tous les vols en provenance d'Europe ayant assombri encore un peu plus le moral des investisseurs.



Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones dévisse de 7,2% à 21.856,9 points tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 7% à 7393,2 points.



'La tension est encore montée d'un cran après l'interdiction de Donald Trump faite aux européens de se rendre aux Etats-Unis afin de lutter contre la propagation de l'épidémie', commentent les équipes de Kiplink.



Le président américain a annoncé hier lors d'une allocution télévisée son intention de suspendre les voyages en provenance d'Europe, hormis le Royaume-Uni, pour une durée de 30 jours afin de lutter contre la propagation du virus sur le territoire américain.



Cette décision a provoqué un nouveau décrochage sur les marchés boursiers d'Europe, qui semblent en revanche totalement insensibles aux mesures de soutien qui viennent d'être dévoilées par la BCE.



Les indices américains affichent désormais une chute de plus de 20% sur le mois écoulé et plus personne n'ose prédire à quel niveau la débâcle va s'arrêter.



'A moyen terme il est probable que les indices continuent leur descente aux enfers', prédit IG.



Pour le courtier britannique, les intervenants de marché n'ont aucune raison de se remettre à racheter des actions en l'absence de tout signe d'amélioration dans la propagation de l'épidémie ou de toute indication sur son impact économique.



'Selon nous il y un fort risque que toute la hausse initiée depuis l'élection de Donald Trump soit effacée à moyen terme', assène le broker, ce qui représenterait une chute abyssale de pas moins de 50%.



