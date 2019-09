Wall Street : le mouvement haussier reste en place

09/09/2019 | 15:31

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, l'absence de véritable catalyseur n'empêchant pas les marchés de poursuivre le mouvement haussier entamé ces deux dernières semaines.



une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert.



Vendredi, les marchés d'actions américains avaient enchaîné une seconde semaine très positive, avec des gains hebdomadaires de l'ordre de 1,5% pour le Dow Jones et de 1,8% pour le S&P 500 comme pour le Nasdaq.



Les places boursières restent portées par des anticipations de mesures de soutien de la part des grandes banques centrales, Fed et BCE en tête.



'Le changement d'attitude des banques centrales, et leur adoption d'un biais plus accommodant, devrait soutenir le cycle d'expansion des marchés et favoriser les actifs à risque, de notre point de vue, tout en offrant suffisamment de temps aux investisseurs pour se construire un portefeuille résistant', assure-t-on chez BlackRock, le géant américain de la gestion d'actifs.



Les analystes pensent que les marchés devraient également être soutenus par la solidité des dépenses de consommation aux Etats-Unis et les efforts déployés par Donald Trump visant à éviter une récession avant l'élection présidentielle de l'an prochain.



Les valorisations de Wall Street ne semblent pas, non plus, inquiéter les analystes.



'Au vu des taux négatifs records qui sont en vogue à l'étranger, la faiblesse des rendements américains (même s'ils demeurent encore positifs) limite le potentiel d'appréciation du segment obligataire', renchérit Raymond James.



'Dans ce contexte de taux faibles, les valorisations des actions américains demeurent attractives', assure le courtier.



A 17,7x, l'actuel ratio cours/bénéfices des marchés américains se situe encore, en effet, sous sa moyenne historique de 19,1x lorsque l'inflation s'établit entre 2% et 2,5%.



Aucun indicateur majeur n'est à l'ordre du jour ce lundi.



