Wall Street : le niveau de tension remonte d'un cran

31/08/2018 | 15:08

La Bourse de New York devrait débuter en baisse vendredi matin, à l'instar de ses homologues européennes, en raison d'un regain d'inquiétudes concernant le commerce mondial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains perdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance prudent.



Wall Street avait déjà subi sa première consolidation en une semaine hier, mettant ainsi fin à quatre séances de Bourse marquée par des plus hauts historiques pour l'indice S&P 500 comme pour le Nasdaq.



Les opérateurs ont semblé s'inquiéter de la chute de la livre turque et du peso argentin, mais surtout de la volonté réitérée de Donald Trump d'imposer des droits de douane majorés sur les importations chinoises.



Le président américain s'est dit prêt à imposer des tarifs douaniers à l'équivalent de 200 milliards de dollars d'importations chinoises dès la semaine prochaine.



Parallèlement, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a prévenu que Bruxelles riposterait à tout relèvement des droits de douane américains sur les importations d'automobiles européennes.



Dans ce contexte pour le moins crispé, le dollar progresse de 0,3% à 1,1635 euro tandis que le baril de brut léger américain cède 0,3% à 70 dollars.



Aucune statistique n'est prévue aujourd'hui, mais la perspective de la signature d'un accord commercial imminent entre Washington et Ottawa d'ici pourrait soutenir la tendance d'ici le week-end.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.