Wall Street : le pétrole a éclipsé les technologiques

21/08/2018 | 07:44

Wall Street a terminé dans le vert, à la faveur du redressement du pétrole qui a éclipsé la petite forme des valeurs technologiques : le Dow Jones a avancé de près de 0,4% à 25.759 points, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé moins de 0,1% à 7.821 points.



'On profite du rebond des cours des matières premières, qui fait office de catalyseur pour l'ensemble des places mondiales', commentait un opérateur, faisant référence à une progression de 0,8% à plus de 66,4 dollars du baril de pétrole brut texan.



Apple a par contre perdu 1% dans le sillage d'un abaissement de recommandation des analystes indépendants de New Street Research, qui disaient s'attendre à un éventuel 'trou d'air' courant 2019. A noter par ailleurs l'accès de faiblesse d'Amazon (-0,3%).



Nike a bondi en revanche de 3%, porté par un relèvement d'opinion de 'neutre' à 'positive' chez Susquehanna, avec un objectif de cours porté de 78 à 93 dollars, qui évoquait des gains de parts de marché aux Etats-Unis.



PepsiCo a terminé dans le rouge (-0,1%) après l'annonce du rachat - pour environ 3,2 milliards de dollars - du fabricant de machines à eau gazeuse Sodastream, à la différence de Tyson Foods (+1,6%) qui a fait part du rachat de Keystone Foods pour 2,16 milliards.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.