Wall Street : le pétrole toujours pointé du doigt

21/04/2020 | 17:03

Wall Street poursuit son repli mardi matin, aucune accalmie ne se dessinant pour l'instant sur le marché pétrolier après le spectaculaire effondrement des cours du brut de la veille.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 1,7% à 23.245,8 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de près de 2,2% à 8375,5 points.



Les prix du pétrole sont repartis à la baisse ce matin, avec un contrat à terme sur le baril de brut léger américain - livraison mai - qui atteint désormais 1,5 dollar après avoir établi hier un prix négatif de 36 dollars.



Le contrat - plus recherché - à échéance juin se désintègre lui de 23,5% à 15,7 dollars, un niveau qui n'avait plus été connu en près de 30 ans.



Bon nombre d'intervenants s'inquiètent des répercussions de ce krach sur le secteur pétrolier, qui représente encore 6% des emplois aux Etats-Unis ainsi qu'une bonne part du marché du crédit des entreprises.



Certains analystes tentent néanmoins de relativiser la portée de cet effondrement, qui n'a pas encore suscité de lourde correction des places boursières new-yorkaises à ce stade.



'Par rapport au passé, le secteur de l'énergie a perdu de son importance sur les marchés boursiers et l'impact négatif de la baisse des prix du pétrole devrait être limité', expliquent les équipes de J.P. Morgan Asset

Management.



'Le poids des bénéfices du secteur était de tout juste 6% en 2019 au sein de l'indice mondial des actions internationales (MSCI ACWI)', souligne le gestionnaire d'actifs.



Côté chiffres, les investisseurs viennent de prendre connaissance des ventes de logements anciens, ressorties à 5,27 millions en nombre annualisé le mois dernier, soit une baisse de 8,5% par rapport à février.



Sur le front des valeurs, IBM lâche près de 5% après avoir fait état de résultats trimestriels sans surprise, toutefois marqués par une décélération de la croissance de sa marque la plus dynamique, Red Hat.



L'action Coca-Cola est peu changée suite à une publication trimestrielles ayant fait apparaître un ralentissement de la croissance sur le trimestre écoulé, toutefois assorti d'un chiffre d'affaires et de bénéfices meilleurs que prévu.



