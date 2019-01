Wall Street : le rally de début d'année se confirme

09/01/2019 | 16:52

Wall Street parvient à aligner une quatrième séance consécutive de hausse mercredi, les investisseurs pariant désormais sur des avancées rapides dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,6% à 23.926,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 6931,9 points, ce qui porte à près de 12% ses gains depuis Noël.



New York avait déjà profité hier d'un regain d'espoirs concernant un possible apaisement des relations commerciales sino-américaines.



'Les développements favorables sur le front du commerce international au cours des deux derniers jours ont permis aux marchés américains de signer leur meilleure entame d'année depuis au moins 2009', font remarquer aujourd'hui les équipes de Wells Fargo.



La vive remontée du baril de pétrole brut léger américain (+3,1% à 51,3 dollars) contribue également à l'amélioration du moral des opérateurs.



Les investisseurs pourraient toutefois éviter de prendre des positions trop tranchées avant la publication, dans l'après-midi, du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais quelques publications de résultats publications de résultats sont venues animer le début de journée, en attendant le coup d'envoi de la saison des comptes trimestriels la semaine prochaine.



Constellation Brands plonge ainsi de 12% après avoir déclaré viser désormais un BPA annuel entre 9,20 et 9,30 dollars, contre 9,60 à 9,75 dollars en fourchette cible précédente.



Le constructeur de maisons Lennar cède de son côté 2,1% après avoir manqué le consensus sur le trimestre écoulé.



