Wall Street : le rally de fin d'été se poursuit

13/09/2019 | 15:30

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, prolongeant dans l'immédiat son rally entamé à la fin du mois d'août.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2%, annonçant une poursuite de la hausse des derniers jours.



Le S&P 500 - véritable indice de référence des gérants américains - a repris près de 6% depuis le 23 août et ne se retrouve désormais qu'à quelques points de son record historique des 3027 points.



Pour les analystes, il ne fait guère de doute que l'indice va parvenir à établir de nouveaux plus hauts dans les séances qui viennent.



'Un accès de faiblesse dans la zone des 2960 points pourrait constituer une nouvelle opportunité d'achat, mais la tendance haussière reste intacte tant que l'indice se maintient au-dessus des 2900 points', soulignent les équipes d'IG.



Chez Credit Suisse, le directeur mondial des investissements Michael Strobaek mise sur une poursuite de la hausse des marchés d'actions, 'à contre-courant de l'opinion dominante'.



'Ces dernières semaines, les risques politiques ont diminué en Europe tandis que les États-Unis et la Chine ont redoublé d'efforts pour reprendre les négociations', rappelle le stratège.



'Les politiques accommodantes banques centrales devraient, elles, renforcer la confiance des investisseurs', fait-il valoir.



Compte tenu de cette amélioration, Credit Suisse dit accroître ses positions en actions pour les surpondérer, les Etats-Unis demeurant le marché de prédilection.



Sur le plan sectoriel, ce sont désormais les services financiers que Credit Suisse privilégie.



Bonne nouvelle sur le front de l'économie, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,4% en séquentiel au mois d'août selon le Département du Commerce, alors que le consensus n'anticipait qu'un gain de 0,2%.



Ce chiffre montre que la consommation des ménages, une partie importante de l'activité économique, reste solide.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.