Wall Street : le rally se poursuit malgré un ISM décevant

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi matin, amplifiant un rebond qui lui avait permis de signer le mois dernier sa meilleure performance mensuelle en plus de 30 ans.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'octroie une progression de 1,4% et repasse au-dessus du seuil des 30.000 points, à 30.044,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,9% à 12.312 points.



Un indicateur inférieur aux attentes concernant l'activité manufacturière aux Etats-Unis n'a pas freiné la tendance.



Le secteur manufacturier américain a pourtant enregistré une croissance moins forte le mois dernier, à en croire l'Institute for Supply Management (ISM) dont l'indice s'est établi à 57,5, contre 59,3 pour octobre.



Mais l'indice PMI du secteur manufacturier calculé par IHS Markit s'est lui amélioré, passant à 56,7 en novembre, contre 53,4 le mois précédent, soit son plus haut niveau depuis septembre 2014.



Ce dernier indicateur permet aux marchés de continuer de se projeter de manière optimiste dans l'après-crise sanitaire et de poser les fondations de ce qui ressemble déjà à un 'rally de fin d'année'.



La période de Noël est habituellement une bonne occasion pour Wall Street de progresser et les analystes pensent que la Bourse de New York pourrait alimenter dans les semaines qui viennent le mouvement haussier entamé fin octobre.



'Beaucoup d'investisseurs semblent avoir raté la mouvement de rotation sectorielle et le rally qui s'est opéré depuis quelques semaines', constate un trader. 'Cela pourrait s'avérer très douloureux pour eux', ajoute-t-il.



'On peut donc s'attendre à ce que la rotation se poursuivre au sein d'un marché haussier, à la faveur de la peur de rater quelque chose ('fear of missing out', FOMO) et de la rentrée d'argent frais sur les marchés', souligne-t-il.



Certains analystes estiment, au contraire, que Noël est arrivé en avance cette année.



'Le rally de Noël est déjà à l'oeuvre depuis les résultats de l'élection américaine, avec un cadeau bonus sous la forme de bonnes nouvelles concernant les vaccins', font valoir les équipes de Deutsche Bank.



Pour l'instant, l'indice S&P s'inscrit en hausse de plus de 12% sur l'année et a plus que récupéré les pertes liées à l'épidémie de coronavirus.



