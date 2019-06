Wall Street : le rebond reste encore à confirmer

05/06/2019 | 16:44

Les marchés d'actions américains tentent de maintenir le cap de la hausse mercredi matin après avoir signé hier leur deuxième meilleure performance depuis le début de l'année.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance encore de près de 0,5% à 25.447 points, mais le Nasdaq ne grappille plus que 0,1% à 7533,8 points.



Pour mémoire, les grands indices new-yorkais avaient tous pris entre 2% et 3% hier, rassurés par les efforts du président de la Fed, Jerome Powell, visant à redonner le moral aux investisseurs.



Le chiffre le plus attendu du jour concernait le secteur privé américain.



Il s'agit d'une déception, puisque celui-ci n'a généré que 27.000 emplois le mois dernier, à en croire le cabinet ADP, un score très nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 180.000.



Plus criant, il s'agit carrément d'une division par 10 par rapport aux 271.000 créations de postes privés qui avaient été enregistrées au mois d'avril.



Cette statistique moins bonne que prévu tend néanmoins à confirmer le besoin d'une approche plus accommodante de la Fed afin de contrecarrer les effets négatifs du conflit commercial sino-américain sur l'économie.



A noter toutefois que l'indice ISM mesurant la croissance du secteur non-manufacturier des Etats-Unis a réservé une bonne surprise, s'établissant à 56,9 pour le mois écoulé, contre 55,5 en avril, alors que le consensus l'attendait stable.



Côté valeurs, Campbell Soup s'adjuge 4,2% après avoir battu, une fois n'est pas coutume, les projections du marché en termes de bénéfices et de chiffres d'affaires lors du trimestre écoulé.



L'éditeur de logiciels d'entreprise Salesforce.com prend lui 3,1% après avoir fait part de perspectives encourageantes pour l'exercice en cours, dopé par un trimestre meilleur que prévu.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.