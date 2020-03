Wall Street : le rebond s'amplifie au-delà des 20.000 points

24/03/2020 | 16:53

Les marchés d'actions américains accentuent leur progression mardi matin alors qu'un train de mesures budgétaires semble sur le point d'être adopté par les parlementaires de Washington.



En toute fin de matinée, le Dow Jones bondit de 8% à 20.080,1 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 6,3% à 7292,4 points.



Après bon nombre de rebondissements au cours des derniers jours, le vote du plan de sauvetage de quelque 2.000 milliards de dollars destiné à l'économie américaine semble cette fois imminent du côté du Congrès.



Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, vient d'annoncer en direct sur une chaîne financière qu'un accord sur une tranche de 500 milliards de dollars de soutien à l'économie était d'ores et déjà acquis.



Ne reste plus qu'à valider la totalité du 'package', qui a jusqu'ici achoppé sur de simples questions de répartition des sommes, mais qui conserver de bonnes chances d'être conclu dans les prochaines heures.



Dans ce contexte, les indicateurs économiques - tous très mauvais - sont éclipsés par les promesses de mesures de soutien tous azimuts.



Reflétant l'impact de l'épidémie de Covid-19, l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis a chuté de 49,6 en février à 40,5 en estimation flash pour mars, soit le niveau le plus bas jamais atteint par la série d'enquêtes.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'agence de notation S&P indique qu'elle s'attend désormais à une contraction du PIB américain au deuxième trimestre au moins deux fois plus élevée que l'estimation d'une baisse de 6% qu'elle avait pu fournir la semaine passée.



D'un simple point de vue boursier, le reflux du baromètre du stress, le VIX, apporte toutefois un net motif de soulagement.



L'indice de volatilité - qui n'était pas retombé sous le niveau des 70 points depuis 10 jours - lâche actuellement 8,6% à 56.4 points, une baisse de pression bienvenue quand on sait que bon nombre de gérants suivent ce niveau de volatilité implicite en vue de s'adapter aux conditions du marché et programmer leurs décisions de trading algorithmiques.



