Wall Street : le rebond se poursuit, aidé par la Chine

08/01/2019 | 15:08

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin, favorisée par des nouvelles encourageantes au sujet des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,8% à 1%, annonçant un début de journée favorable.



Le président américain, Donald Trump, a fait part sur son compte Twitter de son optimisme concernant l'avancée des discussions avec la Chine sur les questions commerciales.



'Les pourparlers avec la Chine se déroulent très bien', s'exclame le président dans l'un de ses tweets.



Début décembre, Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'étaient donné, à l'occasion d'une rencontre en marge du G20 de Buenos Aires, un délai de 90 jours pour trouver un accord sur le commerce.



'Hypothétiquement, si la guerre commerciale devait prendre fin, cela renforcerait considérablement le moral des investisseurs. L'appétit pour le risque serait relancé', assure Kyle Rodda, analyste chez IG.



De manière générale, les investisseurs semblent également rester sous le charme du récent assouplissement - en mode 'colombe' - des positions de la Réserve fédérale.



Quant à la perspective d'un 'shutdown' de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, elle n'est pas réellement prise au sérieux par les opérateurs.



Aucun indicateur de conjoncture clé n'est attendu ce mardi, mais cela ne devrait pas dissuader les marchés américains de poursuivre leur trajectoire ascendante.



D'après les analystes techniques, il faudrait maintenant que l'indice Dow Jones repasse sous le seuil des 22.587 points pour invalider la tendance haussière.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.