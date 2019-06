Wall Street : le rebond va-t-il tenir?

05/06/2019 | 15:09

La Bourse de New York va tenter mercredi de confirmer son rebond de la veille, à mesure que les investisseurs se laissent convaincre par les déclarations rassurantes des banquiers centraux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 avancent entre 0,3% et 0,5%, annonçant une ouverture favorable.



Les trois grands indices avaient tous pris entre 2% et 3% mardi, rassurés par les efforts du président de la Fed, Jerome Powell, visant à redonner le moral aux investisseurs.



'Le Dow Jones a notamment envoyé un signal haussier en clôturant au-dessus de la barre des 25.220 points', affirme un trader.



Dans un discours prononcé hier à Chicago, Jerome Powell a expliqué que la Fed prenait 'très au sérieux' le risque de déflation et qu'elle agirait de manière 'appropriée' pour soutenir la croissance.



Ses propos ont conforté un sentiment général établissant à 80% la probabilité que la Fed réduise ses taux dès le mois prochain et à 90% d'ici la rentrée.



Les dernières statistiques économiques plaident effectivement pour une approche accommodante.



Ainsi, le secteur privé américain n'a généré que 27.000 emplois le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre très nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 180.000.



Parallèlement, les intervenants semblent toujours vouloir croire en la possibilité d'un accord commercial sino-américain, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ayant déclaré mardi qu'un compromis restait 'possible' lors du prochain G20.



