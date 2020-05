Wall Street : le récent rally envisagé avec plus de prudence

12/05/2020 | 16:46

Wall Street évolue sans grande tendance mardi matin, les investisseurs semblant considérer avec davantage de prudence le rally de sept semaines qui a propulsé le Nasdaq en territoire positif sur l'année.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 24.271,4 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 9165,8 points.



Les analystes de Bank of America - qui décrivaient la semaine dernière un 'divorce' entre marchés financiers et réalité économique - estiment que plusieurs éléments laissent penser que les investisseurs deviennent de plus en plus 'sceptiques' quant au récent redressement des cours.



'Les indices sont proches de leurs sommets post-marché baissier, avec des fondamentaux qui s'affaiblissent, ce qui les rend vulnérables à un nouvel épisode de fragilité', juge la banque américaine.



'Prédire quels seront les prochains dominos à tomber (comme des prix du pétrole passés négatifs) ne va pas être facile, même s'il est évident que les marchés sont aujourd'hui davantage sujets à des chocs potentiels', prévient Bank of America.



Les incertitudes entourant les effets de la réouverture des économies occidentales semblent également freiner les initiatives des investisseurs.



Anthony Fauci, le conseiller de Donald Trump pour les questions de santé aux Etats-Unis, a notamment mis en garde contre des déconfinements prématurés dans certains Etats américains.



Coté statistiques, le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation avaient diminué de 0,8% aux Etats-Unis en avril par rapport au mois précédent, confirmant l'existence de risques déflationnistes sur fond de crise du Covid-19.



Cette dynamique semble néanmoins laisser les coudées franches à la Réserve fédérale pour déployer de nouvelles mesures, un soutien monétaire massif devenant indispensable pour faire face aux pressions déflationnistes.



Sur le front des valeurs, Tesla s'adjuge près de 2% après qu'Elon Musk a annoncé la reprise de la production sur le site de Fremont, en dépit de l'opposition comté d'Alameda, dans lequel l'usine est implantée.



