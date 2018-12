Wall Street : le redressement devrait se prolonger

11/12/2018 | 15:23

La Bourse de New York devrait confirmer mardi à l'ouverture son rebond de la veille, à mesure que les investisseurs se laissent convaincre par quelques rachats à bon compte.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains affichent des gains de 1,2% à 1,5%, annonçant une ouverture positive.



Comme c'est souvent le cas depuis une semaine, les marchés américains avaient entamé hier leur remontée après la fermeture des places européennes, dans un scénario qui apparaît désormais bien rôdé.



A la clôture de New York, le Dow Jones parvenait ainsi à s'octroyer 0,1%, alors qu'il dévissait un moment de 2%, tandis que le Nasdaq reprenait plus de 0,7%.



'Encore une fois, le passage du S&P 500 sous le seuil des 2600 points a attiré quelques acheteurs et l'indice est maintenant de retour dans la zone des 2620-2820 points qui était en vigueur depuis la mi-octobre', constatent les équipes d'IG.



'Au-delà des 2647 points, on pourra commencer à viser 2709 points, puis les 2800 points. Seule une clôture sous les 2600 points ce soir est susceptible de replacer véritablement l'indice dans une configuration baissière', ajoute IG.



L'optimisme ambiant est également alimenté par le rebond de 1,6% à 51,8 du baril de brut léger texan, qui devrait soutenir le compartiment énergétique.



A noter qu'après une hausse de 0,6% en octobre, les prix à la production se sont accrus de 0,1% en novembre aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, là où les économistes n'attendaient qu'une stagnation.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains ont néanmoins augmenté de 0,3% le mois dernier, soit 0,2 point de plus que consensus de marché.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.