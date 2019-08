Wall Street : le redressement s'amplifie, relative sérénité

08/08/2019 | 17:48

Wall Street amplifie jeudi son timide redressement entamé la veille, certains opérateurs semblant voir dans la récente chute des marchés une opportunité de se repositionner.



Après avoir perdu plus de 3% depuis le début du mois, le Dow Jones rebondit de 0,7% à 26.190,8 points en fin de matinée, tandis que le Nasdaq Composite reprend 1,5% à 7977,3 points.



Pour certains stratèges, il est temps de revenir à l'achat sur les marchés d'actions.



'Nous continuons de privilégier les actions au détriment des obligations dans une logique de diversification du portefeuille', assurent ainsi les équipes d'Argus Research.



Le courtier new-yorkais justifie son point de vue par une 'croissance économique solide aux Etats-Unis' et des 'valorisations boursières qui demeurent attractives face au repli des taux d'intérêt'.



Reflétant un certain retour à la sérénité, l'indice VIX - ou baromètre de la peur - reflue de 9% à 17,6 points après sa vive embardée de la veille.



Sur le front des statistiques, le Département américain du Travail a annoncé avoir dénombré 209.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 217.000 la semaine précédente, un chiffre qui confirme la bonne santé du marché du travail.



Calme plat en revanche du côté des stocks des grossistes, qui sont restés inchangés en juin après une progression de 0,4% en rythme séquentiel au mois de mai selon le Département du Commerce.



Côté valeurs, Disney rebondit de 1,3% après avoir cédé près de 5% la veille, à la faveur d'un relèvement de recommandation de Credit Suisse, qui juge les prévisions autour du groupe de médias redevenues plus raisonnables.



AMD bondit de 13,8% après avoir dévoilé hier soir une nouvelle gamme de processeurs d'ores et déjà retenue pour les prochains serveurs de Google et Twitter.



Le spécialiste du VTC Lyft est également bien orienté (+4,1%) suite à la parution de pertes réduites sur le trimestre écoulé, une performance qui devrait lui permettre de perdre moins d'argent que prévu en 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.