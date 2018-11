Wall Street : le redressement se fait plus poussif

01/11/2018 | 14:56

La Bourse de New York peine à maintenir son orientation haussières ce jeudi et débute en modeste progression la première séance d'un mois de novembre censé faire oublier un mois d'octobre particulièrement éprouvant.



Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones avance d'à peine 0,5% à 25.237 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend difficilement 0,4% à 7337,7 points.



Wall Street avait réussi hier à aligner une deuxième séance consécutive de rebond, un événement qui ne s'était plus produit depuis le tout début du mois d'octobre.



Malgré ce sursaut tardif, octobre reste un mois bien rouge puisque le Dow Jones a dévissé de 5% et le Nasdaq de 9%, c'est-à-dire sa pire performance depuis novembre 2008.



'Il se peut que les marchés restent difficiles à court terme, mais nous pensons que la correction a amélioré le profil risque/rendement des actions', estiment les stratèges de Barclays.



'Nous anticipons un redressement d'ici à la fin de l'année. Nous n'affirmons pas qu'il n'y aura pas de difficultés sur la route, mais nous pensons qu'il est encore trop tôt pour invoquer la fin du grand rallye haussier', assure la banque britannique.



Publiées dans la matinée, les inscriptions aux allocations chômage sont ressorties à 214.000 la semaine passée, en baisse de 2.000 par rapport à la semaine précédente.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient bien attendues en baisse par les économistes, mais dans des proportions légèrement supérieures : le consensus tablait en effet sur 213.000 nouveaux inscrits.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'ISM manufacturier dans le courant de la matinée.



Les opérateurs attendent surtout la parution, dans la soirée, des résultats trimestriels d'Apple. Les titres du géant technologique perdaient 0,5% en tout début de séance ce jeudi.



