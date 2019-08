Wall Street : le redressement se prolonge

19/08/2019 | 16:53

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, prolongeant son rebond de jeudi et vendredi, alors que les investisseurs espèrent que la Fed volera à leur rescousse cette semaine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 1% à 26.150,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,3% à 7997,7 points.



Les investisseurs analyseront de près les 'minutes' de la réunion des 30 et 31 juillet de la Réserve fédérale, qui seront publiée mercredi, à la recherche d'indices sur ses intentions en matière de baisses des taux.



Les investisseurs estiment pour l'instant à 94% la probabilité d'au moins deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin 2019.



Le symposium de Jackson Hole, qui réunira à partir de jeudi les principaux banquiers centraux dans le Wyoming, pourrait également leur apporter quelques réponses.



En attendant, les investisseurs saluent l'espoir de voir les Etats-Unis et la Chine prochainement s'entendre dans le conflit commercial qui les oppose depuis de longs mois maintenant.



'Washington a accepté d'accorder un sursis temporaire au géant chinois des télécommunications, Huawei Technologies, à qui il avait interdit de travailler avec les sociétés américaines', se félicite un trader.



Du côté des valeurs, Estee Lauder s'adjuge plus de 6% après avoir dépassé les attentes du consensus au dernier trimestre et fourni des prévisions supérieures à ce qu'attendait le marché.



Aucune statistique d'importance ne figure au calendrier ce lundi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.