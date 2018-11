Wall Street : le renversement de vapeur est complet

02/11/2018 | 16:36

La Bourse de New York s'est retournée à la baisse vendredi matin après avoir initialement progressé dans de faibles scores qui trahissaient la persistance d'un doute certain.



Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones se replie ainsi de 0,5% à 25.246,1 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche carrément de 1,1% à 7349,4 points.



Il est vrai que la hausse initiale - déclenchée par des chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu - s'était faite dans des scores relativement étriqués, qui montraient une certaine réticence des investisseurs à pousser les marchés plus en avant.



Le Département du Travail a fait état ce matin de 250.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, pour un taux de chômage resté stable à 3,7%, un plus bas en presque 50 ans.



Mais les investisseurs étaient surtout focalisés sur les salaires: avec une hausse séquentielle de +0,2%, ils enregistrent leur plus forte progression en rythme annuel (à +3,1%), du jamais vu depuis le printemps 2009.



Problème, le coût du travail progresse désormais à un rythme bien plus élevé que l'objectif d'inflation de la Fed, ce qui pourrait obliger l'institution à corriger le tir.



Du côté des valeurs, Apple décroche de plus de 7% après avoir fait part de 'solides' résultats trimestriels, mais fourni des prévisions jugées 'un peu justes' pour la saison des fêtes de fin d'année.



A l'inverse, Starbucks bondit de 8% dans le sillage de bonnes performances trimestrielles, surtout à base comparable.



Sur le Dow, le titre ExxonMobil gagne encore 0,9% après que le groupe pétrolier a facilement battu les prévisions sur son troisième trimestre.



Début de séance encore plus favorable pour son concurrent Chevron, qui s'envole de 3,7% après des comptes trimestriels également bien supérieurs aux attentes du marché.



